Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.12.2018
  • Gazete

Amerika rüyası TIR'da bitti

2015’te ’ye yerleşen , sağlık inden para kazanamayınca TIR şoförü oldu. Karel’in aylık kazancı ise 8 bin dolar!

Amerika rüyası TIRda bitti
İki yıl önce ABD'ye yerleşen Tolga Karel, bu kez bambaşka bir işe soyundu. Rol aldığı 'Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhreti yakalayan Karel, oğlunun annesi Günay Musayeva'dan boşandıktan sonra gittiği 'de de hayatını Sarah Scott ile birleştirdi. Karel'in bu evliliğinden de bir çocuğu oldu.



ABD'de girdiği sağlık turizmi işinde umduğunu bulamayan 40 yaşındaki oyuncu, 2. Sayfa'nın haberine göre artık TIR şoförlüğü yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk durağı Teksas olan 'in şoförlükten aylık kazancanın ise 8 bin dolar yani yaklaşık 43 bin TL olduğu öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAmerika rüyası TIR'da bitti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar