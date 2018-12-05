Amerika rüyası TIR'da bitti

İki yıl önce ABD'ye yerleşen Tolga Karel, bu kez bambaşka bir işe soyundu. Rol aldığı 'Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhreti yakalayan Karel, oğlunun annesi Günay Musayeva'dan boşandıktan sonra gittiği ABD'de de hayatını Sarah Scott ile birleştirdi. Karel'in bu evliliğinden de bir çocuğu oldu.
ABD'de girdiği sağlık turizmi işinde umduğunu bulamayan 40 yaşındaki oyuncu, 2. Sayfa'nın haberine göre artık TIR şoförlüğü yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk durağı Teksas olan Tolga Karel'in şoförlükten aylık kazancanın ise 8 bin dolar yani yaklaşık 43 bin TL olduğu öğrenildi.
ABD'de girdiği sağlık turizmi işinde umduğunu bulamayan 40 yaşındaki oyuncu, 2. Sayfa'nın haberine göre artık TIR şoförlüğü yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk durağı Teksas olan Tolga Karel'in şoförlükten aylık kazancanın ise 8 bin dolar yani yaklaşık 43 bin TL olduğu öğrenildi.
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