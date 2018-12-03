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  • 03.12.2018
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İnatçı

İnatçı Prens
ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi ile anlaşamadı. Yaşanan gerilim ile kardeşi Harry'in de arasını açtı. Harry ve Markle, 'ndan taşınma kararı aldı. Saray muhabirleri, Prens Harry ve eşinin, Noel yemeğine katılmak istemediğini yazdı. Ayrıca Kraliyet ailesinin, Harry ve eşine, Willam ve eşinden özür dilemesi için baskı yaptığı vurgulandı.


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