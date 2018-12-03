Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi Kate Middleton ile anlaşamadı. Yaşanan gerilim Prens William ile kardeşi Harry'in de arasını açtı. Harry ve Markle, Kensington Sarayı'ndan taşınma kararı aldı. Saray muhabirleri, Prens Harry ve eşinin, Noel yemeğine katılmak istemediğini yazdı. Ayrıca Kraliyet ailesinin, Harry ve eşine, Willam ve eşinden özür dilemesi için baskı yaptığı vurgulandı.
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