Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.12.2018
  • Gazete

Yakalarsam muck muck

Yakalarsam muck muck
Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara, önceki gün aşka geldi. Brezilyalı model, kendisini ABD'de ziyaret eden Hara'yı öpücüklere boğduğu anı paylaşıp 'reklam aşkı' iddialarını bir kez daha yalanladı.



Eski Victoria's Secret meleğinin bu paylaşımına takipçileri Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısıyla yorum yaptı. Hara da araçta 'The Wedding' (Evlilik) şarkısını dinlerken paylaşım yaptı. Ünlü yazarın bu hamlesi ise "Evlilik yakın" yorumunu beraberinde getirdi.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriYakalarsam muck muck
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar