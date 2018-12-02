Yakalarsam muck muck

ile Türk yazarönceki gün aşka geldi. Brezilyalı model, kendisini ABD'de ziyaret edenanı paylaşıpiddialarını bir kez daha yalanladı.Victoria's Secret meleğinin bu paylaşımına takipçilerişarkısıyla yorum yaptı. Hara da araçta 'The Wedding' (Evlilik) şarkısını dinlerken paylaşım yaptı. Ünlü yazarın bu hamlesi iseyorumunu beraberinde getirdi.