Yakalarsam muck muck

Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara, önceki gün aşka geldi. Brezilyalı model, kendisini ABD'de ziyaret eden Hara'yı öpücüklere boğduğu anı paylaşıp 'reklam aşkı' iddialarını bir kez daha yalanladı.
Eski Victoria's Secret meleğinin bu paylaşımına takipçileri Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısıyla yorum yaptı. Hara da araçta 'The Wedding' (Evlilik) şarkısını dinlerken paylaşım yaptı. Ünlü yazarın bu hamlesi ise "Evlilik yakın" yorumunu beraberinde getirdi.
Eski Victoria's Secret meleğinin bu paylaşımına takipçileri Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısıyla yorum yaptı. Hara da araçta 'The Wedding' (Evlilik) şarkısını dinlerken paylaşım yaptı. Ünlü yazarın bu hamlesi ise "Evlilik yakın" yorumunu beraberinde getirdi.
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