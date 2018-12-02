Ünlü yemek şefi Memet Özer'le 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirdikten sonra gönlünü Portekizli işadamı Pedro De Noronha'ya kaptıran Tülin Şahin'in keyfine diyecek yok… Noronha'yla 5 aydır aşk yaşayan 37 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde soluğu işleri için Panama'da olan sevgilisinin yanında almıştı. İşadamıyla Orta Amerika ülkesinde denizin ve güneşin tadını çıkaran Şahin, aşkıyla çıktığı araba turuyla da ülkeyi gezdi.
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