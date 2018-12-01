Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, dün '2. Sayfa' programında magazin ve sosyete dünyasının uğrak yeri Bebek Parkı'nda yaşadığı kabusu açıkladı. Birkaç yıl önce Su'yu parka götüren Altuğ, 9 yaşındaki kızının başına gelen istismar girişimini şöyle anlattı:
AVAZ AVAZ BAĞIRDI
"Çocuk parkında Su arkadaşlarıyla oynarken, arkadaşım 'Biri Su'nun fotoğrafını mı çekiyor?' dedi. Hemen fırlayıp yanına gittim. Bir tane adam tek başına çocuk parkına girmiş Su'ya, 'Bir parende atsana, fotoğrafını çekeyim' diyor. Su'nun üzerinde elbise var. Benimki de fotoğraf çektirmeyi sevmediği için 'Hayır' diyor. Adam da 'Ne olacak; benim de kızım var. Sen parende at, ben senin fotoğrafını çekeyim' diyor. Adamın amacının ne olduğunu anladınız herhalde. Adamın yanına 'Hayırdır ne oluyor?' diyerek gittim. O da 'Ne var?' diyerek tepki gösterdi. Adam, sonra da diğer erkek çocuklara dönerek 'O zaman sizi çekeyim' dedi. Adamla aramızda bir çit vardı; yanına atlayamadım. Sen parka çocuk götürmediysen, tek başına orada ne işin var?" Adama avaz avaz bağırdığını ve araya başkalarının girdiğini söyleyen Altuğ, bu olaydan sonra parka güvenlik görevlilerinin konulduğunu açıkladı.
ANNE VE BABALAR DİKKATLİ OKUSUN!
Su'ya yabancıların yanına gitmemesi gerektiğini öğreten Altuğ, "Ne yazık ki; ebeveyn olarak hepimiz bu uyarıyı yapmak zorundayız" dedi.
AVAZ AVAZ BAĞIRDI
"Çocuk parkında Su arkadaşlarıyla oynarken, arkadaşım 'Biri Su'nun fotoğrafını mı çekiyor?' dedi. Hemen fırlayıp yanına gittim. Bir tane adam tek başına çocuk parkına girmiş Su'ya, 'Bir parende atsana, fotoğrafını çekeyim' diyor. Su'nun üzerinde elbise var. Benimki de fotoğraf çektirmeyi sevmediği için 'Hayır' diyor. Adam da 'Ne olacak; benim de kızım var. Sen parende at, ben senin fotoğrafını çekeyim' diyor. Adamın amacının ne olduğunu anladınız herhalde. Adamın yanına 'Hayırdır ne oluyor?' diyerek gittim. O da 'Ne var?' diyerek tepki gösterdi. Adam, sonra da diğer erkek çocuklara dönerek 'O zaman sizi çekeyim' dedi. Adamla aramızda bir çit vardı; yanına atlayamadım. Sen parka çocuk götürmediysen, tek başına orada ne işin var?" Adama avaz avaz bağırdığını ve araya başkalarının girdiğini söyleyen Altuğ, bu olaydan sonra parka güvenlik görevlilerinin konulduğunu açıkladı.
ANNE VE BABALAR DİKKATLİ OKUSUN!
Su'ya yabancıların yanına gitmemesi gerektiğini öğreten Altuğ, "Ne yazık ki; ebeveyn olarak hepimiz bu uyarıyı yapmak zorundayız" dedi.
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