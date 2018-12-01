oyuncudün '2.Sayfa' programındayaşadığıkabusu açıkladı. Birkaç yılönce Su'yu parka götürenAltuğ,başına gelenşöyle anlattı:'Biri Su'nunfotoğrafını mı çekiyor?''Bir parendeatsana, fotoğrafını çekeyim'Benimki defotoğraf çektirmeyi sevmediğiiçin 'Hayır' diyor. Adam da'Ne olacak; benim de kızımvar. Sen parende at, bensenin fotoğrafını çekeyim'diyor.Adamın yanına'Hayırdır ne oluyor?'diyerek gittim. O da 'Nevar?' diyerek tepki gösterdi.Adam, sonra da diğer erkekçocuklara dönerek 'O zamansizi çekeyim' dedi. Adamlaaramızda bir çit vardı;yanına atlayamadım.Adama avaz avazbağırdığını ve arayabaşkalarınıngirdiğinisöyleyen Altuğ,konulduğunuaçıkladı.Su'ya yabancıların yanına gitmemesi gerektiğini öğreten Altuğ, "Ne yazık ki; ebeveyn olarak hepimiz bu uyarıyı yapmak zorundayız" dedi.