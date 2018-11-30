Pınar Altuğ çocuk parkındaki korku dolu anları anlattı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un yaptığı açıklamalar kan donduracak cinsten. Geçen yaz kızı ile birlikte yaşadıkları bir olayı anlatan Pınar Altuğ korku dolu anları yeniden yaşadı. İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları.

30 Kasım 2018 Cuma, 13:41:54 Güncelleme: 15:16:56
Pınar Altuğ çocuk parkındaki korku dolu anları anlattı

KORKU DOLU ANLAR

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ konuk olduğu programda anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl kızı Su ile gittiği çocuk parkında yaşadığı korku dolu anları canlı yayında anlattı.

Pınar Altuğ çocuk parkındaki korku dolu anları anlattı

'PARENDE AT FOTOĞRAFINI ÇEKEYİM'

"Geçen yıl, bir arkadaşımla parktaydık. Biz iki anne oturuyoruz. Onlar da oyun oynuyor. Sonra arkadaşım bana 'Bir adam Su'nun fotoğrafını mı çekiyor?' dedi. Anında fırladım. Yanlarına gittim adam Su'ya 'bir parende at fotoğraf çekeyim' diyor. Yaz mevsimi… Su'nun üzerinde elbise var. Adamın yanına gittim 'hayırdır' dedim. 'Ne var' dedi. Kim olduğumu anlamadı. 'Benim çocuğum' dedim. 'Ha, tamam seninle çekmeyeceğim çekil' dedi Su'ya."

Pınar Altuğ çocuk parkındaki korku dolu anları anlattı

"Yandaki erkek çocuklarına döndü. 'Sizi çekeceğim' dedi. 'Onlar da benim' dedim. Sonra benim kim olduğumu anladı. 'Aman be sen de amma şımarıksın' dedi. Sesim giderek yükseldi. Güvenlik geldi, arkadaşlarım geldi, kameralar izlendi. Sonra parkta çekirdek çitleyen 3 kadın bana dönüp 'geçmiş olsun' dedi. 'Hepimize geçmiş olsun' dedim."

Pınar Altuğ çocuk parkındaki korku dolu anları anlattı

"O adam o parka Su için gelmedi. Benim çocuğum olduğunu bilmiyordu… O adam o parka 'çocuk' için geldi. Sen parka çocuk götürmediysen, tek başına orada ne işin var?Biz Su'ya en başından beri tanımadığı birinin yanına gitmemesi gerektiğini öğretiyoruz. 'annene götüreceğim, babana götüreceğim, Orada bekliyorlar… Burada bekliyorlar…' Hayır! 'Biz seni kimseye bırakmayız, gelemeyecek olsak haber veririz…' diyoruz. Ne yazık ki, çocuklarımıza bunu öğretmek zorundayız…"

Pınar Altuğ çocuk parkındaki korku dolu anları anlattı

İşte Pınar Altuğ'un özel diğer açıklamaları:

"Dövmemi özellikle göstermiyorum. Dövme yaptırmaya karar verdiğinde kendine göre en çok görmek istediğin yere ve görmek istediğin şeyi yaptırıyorsun. Ben zaten omuzunu çok kapatan bir kadın değilim. Omuzumdaki dövmenin bir anlamı yok. Sadece hoşuma gidiyor. "

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