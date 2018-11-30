Pınar Altuğ çocuk parkındaki korku dolu anları anlattı

"O adam o parka Su için gelmedi. Benim çocuğum olduğunu bilmiyordu… O adam o parka 'çocuk' için geldi. Sen parka çocuk götürmediysen, tek başına orada ne işin var?Biz Su'ya en başından beri tanımadığı birinin yanına gitmemesi gerektiğini öğretiyoruz. 'annene götüreceğim, babana götüreceğim, Orada bekliyorlar… Burada bekliyorlar…' Hayır! 'Biz seni kimseye bırakmayız, gelemeyecek olsak haber veririz…' diyoruz. Ne yazık ki, çocuklarımıza bunu öğretmek zorundayız…"