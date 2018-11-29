Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.11.2018
  • Gazete

ve 'ya gitti! Ahmet Hakan ve Asena Atalay aşk mı yaşıyor?

Gazeteci-yazar ile , iddiaya göre yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ikili, dün birlikte ’ya gitti. İşin ilginç yanı ise Hakan, eski eşi ’le oğullarının velayeti için savaşan Atalay’ı iki ay önce sert sözlerle eleştirmişti



Bu iddia, magazin gündemine yerleşti! Beşiktaşlı Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da olaylı şekilde bitirdikten sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Asena Atalay, iddiaya göre gönlünü gazeteci Ahmet Hakan'a kaptırdı. 29 yaşındaki Atalay, dün de 51 yaşındaki gazeteci ile Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Barcelona'ya uçtu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAhmet Hakan ve Asena Atalay Barcelona'ya gitti! Ahmet Hakan ve Asena Atalay aşk mı yaşıyor?
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar