



Bu iddia, magazin gündemine yerleşti! Beşiktaşlı Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da olaylı şekilde bitirdikten sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Asena Atalay, iddiaya göre gönlünü gazeteci Ahmet Hakan'a kaptırdı. 29 yaşındaki Atalay, dün de 51 yaşındaki gazeteci ile Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Barcelona'ya uçtu.