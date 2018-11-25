Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in (34) eşi Yolanthe Cabau (33), 2010 yılında kurduğu 'Free A Girl' isimli dernek ile kız çocuklarına umut oldu. Derneği sayesinde binlerce kızı fuhuştan kurtaran yenge, önceki gün soluğu minik oğlu Xess Xava ile Nepal'de aldı. Cabau, dernek sayesinde kötü yola düşürülmekten son anda kurtulan kızlarla bir araya geldi. Hollandalı yengenin Sarmita adlı bir genç kızla yaptığı paylaşım ise duygulandırdı. Yolanthe Cabau, derneğin yardım eli uzattığı genç kızla çekilen bu pozuna şu notu düştü:
'KENDİSİ DE KURBAN...'
"Taltı Sarmita, şükürler olsun. Sen ne güzel yürekli bir kızsın. Sarmita birkaç yıl önce fuhuştan kurtarıldı. Ve o da şimdi çocuk kaçakçılığını önlemek için Nepal'in Hindistan sınırında hizmet veren kontrol noktasında gönüllü çalışıyor. Çünkü kendisi de bir kurban olan Sarmita, çocukların nasıl saklandığını iyi biliyor. O da bu işi yapan diğer kızlar gibi küçük çocukların cehenneme sürüklenmesine engel oluyor..."
'KENDİSİ DE KURBAN...'
"Taltı Sarmita, şükürler olsun. Sen ne güzel yürekli bir kızsın. Sarmita birkaç yıl önce fuhuştan kurtarıldı. Ve o da şimdi çocuk kaçakçılığını önlemek için Nepal'in Hindistan sınırında hizmet veren kontrol noktasında gönüllü çalışıyor. Çünkü kendisi de bir kurban olan Sarmita, çocukların nasıl saklandığını iyi biliyor. O da bu işi yapan diğer kızlar gibi küçük çocukların cehenneme sürüklenmesine engel oluyor..."
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