Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı ve Türkiye'nin ilk Emmy ödüllü dizisinin yönetmeni Hilal Saral'ın çektiği "" bu akşam atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Merakla beklenen dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat gibi usta ve başarılı genç oyuncular rol alıyor.