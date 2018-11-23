Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.11.2018
  • Gazete

'nde geri sayım sona erdi! | Şahin Tepesi bu akşam başlıyor

Atv’nin merakla beklenen dizisi “” bu akşam başlıyor. Başrollerde , ve gibi usta ve genç isimler yer alıyor

Haydi ekran başına


Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı ve Türkiye'nin ilk Emmy ödüllü dizisinin yönetmeni Hilal Saral'ın çektiği "Şahin Tepesi" bu akşam atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Merakla beklenen dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat gibi usta ve başarılı genç oyuncular rol alıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriŞahin Tepesi'nde geri sayım sona erdi! | Şahin Tepesi bu akşam başlıyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar