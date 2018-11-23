Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı ve Türkiye'nin ilk Emmy ödüllü dizisinin yönetmeni Hilal Saral'ın çektiği "Şahin Tepesi" bu akşam atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Merakla beklenen dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat gibi usta ve başarılı genç oyuncular rol alıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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