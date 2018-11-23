Deliler’in galası!

Başrollerini Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz ve Namık Rüstemhanlı'nın paylaştığı, "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin galası önceki akşam Emaar AVM'de yapıldı. Film oyuncuları geceye tam kadro katıldı. Basının karşısına oğlu ile el ele çıkan Erkan Petekkaya şunları söyledi: "Çok emek harcanan bir film oldu. Bu filmde en çok emeği geçen teknik ekiptir. Öncelikle teknik ekibimize, sonra da oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Enteresan, değişik bir iş yaptık. Umarım seyirci beğenir ve biz de mutlu oluruz..."
LADY DİANA'YI OYNAMAK İSTERİM
Galaya siyahlar içinde katılan güzel oyuncu Hatice Şendil, "Lady Diana'nın hayatını oynamak isterdim" dedi.
LADY DİANA'YI OYNAMAK İSTERİM
Galaya siyahlar içinde katılan güzel oyuncu Hatice Şendil, "Lady Diana'nın hayatını oynamak isterdim" dedi.
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