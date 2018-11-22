Bir Demet destek

Demet Şener'den alkışlık hareket… Eski model, 29 Kasım ve 2 Aralık tarihlerindeki 2. Home&Concept Fuarı'nda 'Kız Çocuklar ve Eğitim' temalı dekoratif ürünleri görücüye çıkaracak.
Şener'in sanatçı Zehra Bolat Efe ile tasarladığı ürünlerden elde edilen gelirin tamamı kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacak. İki çocuk annesi Şener, fuarda da hazır bulunup satışa katkı sağlayacak.
Şener'in sanatçı Zehra Bolat Efe ile tasarladığı ürünlerden elde edilen gelirin tamamı kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacak. İki çocuk annesi Şener, fuarda da hazır bulunup satışa katkı sağlayacak.
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