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  • 22.11.2018
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Bir Demet destek

Bir Demet destek
Demet Şener'den alkışlık hareket… Eski model, 29 Kasım ve 2 Aralık tarihlerindeki 2. Home&Concept 'nda 'Kız Çocuklar ve Eğitim' temalı dekoratif ürünleri görücüye çıkaracak.

Şener'in sanatçı Zehra Bolat Efe ile tasarladığı ürünlerden elde edilen gelirin tamamı kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacak. İki çocuk annesi Şener, fuarda da hazır bulunup satışa katkı sağlayacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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