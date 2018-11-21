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  • 21.11.2018
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'ın malikanesini teğet geçti

California’yı yakan ateşler, bazı ünlüleri etkilemedi! 79 kişiyi öldüren alevler Hollywood starı ’ın malikanesini teğet geçti!

Jessica Simpsön!
ABD'nin California eyaletindeki sönmek bilmedi. Eyaletin kuzeyine doğru ilerleyen yangında ölü sayısı 79'a yükseldi. 700 kişiden haber alınamadığı belirtildi. 12 bin yapının kül olduğu öğrenildi. Şiddetli rüzgar ve kuraklık nedeniyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında, en az 250 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bölgeyi terk etmek zorunda kalanlar arasında Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin de olduğu kaydedildi.




37 yaşındaki oyuncu Blanca Blanco, felaket sırasında terk etmek zorunda kaldığı evine geri döndü ve kelimenin tam anlamıyla bir yıkımla karşılaştığını söyledi. Alevler bazı ünlüleri ise etkilemedi. Yangın, ünlü oyuncu ile eşi Eric Johnson'ın yaşadığı 20 milyon dolarlık malikaneyi es geçti. Ateş, altı yatak odası ve 10 banyosu bulunan malikanenin kapısında söndü.
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