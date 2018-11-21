Baba rekor

Haftalar geçse de 'Müslüm'ün gişede yarattığı rüzgar dinmiyor. Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filmi rekordan rekora koşuyor. Film, vizyona girdiği dördüncü hafta sonunda da 516 bin 276 kişi tarafından izlendi. 'MÜSLÜM', Türk sinema tarihinde bunu başarabilen ilk yapım oldu. Gişe rekortmeni Recep İvedik 5'in bu alandaki rekorunu geçen film, toplam 4 milyon 357 bin 623 kişiyi mest etti. 58 milyon liranın üzerinde hasılat elde edilen Müslüm, Avrupa'da da büyük ilgi gördü.







Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, kendisine 1.4 milyon lira telif ödendiği iddiasını "Filmden tek kuruş almadım" diyerek yalanladı.