Lüks yaşamıyla magazin manşetlerini süsleyen ikoncan Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran, binlerce kilometre uzakta göğsümüzü kabarttı. 2007'de ABD'de kurduğu 'Quickload' nakliye şirketiyle başarıdan başarıya koşan Türk işadamı, ABD'nin iş alanındaki Oscar'ı olarak bilinen Miami Synchronicity'e damga vurdu. Baran, Miami'de 'En iyi işadamı' ödülüne layık görüldü. İşadamı, ödülünü önceki gün Miami'deki Miami Synchronicity 2018 Yıllık Toplantı ve Anahtar Töreni'nde 300 davetlinin huzurunda aldı.
EŞİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Baran'a ödülün sembolü olan altın anahtarı Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez takdim etti. Gimenez, "Bu ödülü ilk kez bir Türk ve Müslüman aldı" diyerek Baran'ın başarısını vurguladı. Antakyalı işadamını, eşi Süreyya Yalçın da yalnız bırakmadı. Yalçın, Türkiye Miami Başkonsolosu Burç Ceylan'la birlikte eşini ilk tebrik eden isimdi. Bu arada 2016'da Baran'la evlenip ABD'ye taşınan Süreyya Yalçın, iş dünyasında eşinin en büyük destekçisi…
ÖDÜLLÜ İLK TÜRK
Gimenez, Miami'de 'En iyi işadamı' ödülüne layık görülen Ozan Baran'a ödülü takdim etti. Bu alanda ödül alan ilk Türk ve Müslüman işadamı olan Baran'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Ünlü ikoncan ve işadamı eşi, ödülle böyle gurur pozu verdi. İkiliye Türkiye'deki yakınlarından tebrik telefonları yağdı.
EŞİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Baran'a ödülün sembolü olan altın anahtarı Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez takdim etti. Gimenez, "Bu ödülü ilk kez bir Türk ve Müslüman aldı" diyerek Baran'ın başarısını vurguladı. Antakyalı işadamını, eşi Süreyya Yalçın da yalnız bırakmadı. Yalçın, Türkiye Miami Başkonsolosu Burç Ceylan'la birlikte eşini ilk tebrik eden isimdi. Bu arada 2016'da Baran'la evlenip ABD'ye taşınan Süreyya Yalçın, iş dünyasında eşinin en büyük destekçisi…
ÖDÜLLÜ İLK TÜRK
Gimenez, Miami'de 'En iyi işadamı' ödülüne layık görülen Ozan Baran'a ödülü takdim etti. Bu alanda ödül alan ilk Türk ve Müslüman işadamı olan Baran'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Ünlü ikoncan ve işadamı eşi, ödülle böyle gurur pozu verdi. İkiliye Türkiye'deki yakınlarından tebrik telefonları yağdı.
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