Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer'den olay açıklamalar... Yakın bir tarihte astım hastası olduğunu söyleyen ve babasının kendisine bakmadığından dert yanan Yağmur Göçer (21), dün bir TV programına katıldı. Babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: "Babalık maddiyatla yapılmaz. Babam evdeki kediye köpeğe 'Kızım' derdi, bana 'Takoz' derdi. Ben babamdan sevgi kelimeleri duymadım. Saçını okşayan bir baba bulamadım. Keşke defalarca arasaydı da açmasaydım." 'Konserlerinde kızım seninle yeterince ilgilenemediğim için özür dilerim' cümleleri doğru mu sorusunu ise "Ben denk geldim bu dediğine ama sonrasında bir şey değişmedi. Hissettiklerimi sana anlatamadığım için konuşuyorum. Anlasaydın anlatmak zorunda kalmazdım" diye yanıtladı.







ÜNLÜ SANATÇININ KIZINDAN ŞOK SÖZLER

Ferhat Göçer'in ilk evliliğinden olan Yağmur Göçer, geçen hafta sosyal medyada sitem etmişti. Babasının kendisiyle ilgilenmediğini iddia edip, savcılığa gitmişti.