  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 22:44
  • Gazete

'ın sevgilisi ortaya çıktı! Can Yaman, ile aşk yaşıyor

Genç kızların sevgilisi ’ın kalbinin prensesi ortaya çıktı. Yaman, yaklaşık 5 aydır tasarımcı ile aşk yaşıyor...

Son moda aşk

Son dönemin parlayan yıldızlarından Can Yaman'ın kalbini çalan şanslı güzel ortaya çıktı. Magazin kulislerinde kulaktan kulağa dolaşan dedikodulara göre; 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu kalbini tasarımcı Elif Tutarkaban'a kaptırdı...

Yaman'ın rol aldığı dizide taktığı aksesuarları tasarlayan Tutarkaban ile ünlü oyuncunun arkadaşlığı, 5 ay önce aşka dönüştü. İlişkilerini gizli yürüten Yaman ile tasarımcı, 'da ise birbirlerini beğeni yağmuruna tutuyor.




ONLAR DA DİZİ SETİNDE TANIŞTI
Can Yaman'ın şimdilerde rol aldığı dizideki takılarını tasarlayan Elif Tutarkaban'la aşkı, akıllara Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i getirdi. Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinde rol alırken Dizer de yakışıklı oyuncunun stil danışmanlığını yapıyordu. Tatlıtuğ çiftinin yıllar önce sette başlayan aşkı, 2015 senesinde nikah masasına taşındı...




DOĞAN SAVAŞ

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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