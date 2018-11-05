  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 23:45
  • Gazete

ile ayrıldı

Gözde çift ile ’ın bir yıllık aşkına nazar değdi. Andıç’la yollarını ayıran Deniz, eski aşkını da jet hızıyla sosyal medyada sildi

Furkan’ı sildi!
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. İkilinin yoğun tempolarından dolayı görüşemedikleri gerekçesiyle aşkı bitirdiği iddia edildi. Ancak Deniz'in hamlesi kafa karıştırdı.

Güzel oyuncu, ayrılıkla birlikte aşk fotoğraflarını silip Andıç'ı da takipten çıkardı. Deniz'in aksine fotoğrafları silmeye kıyamayan Andıç ise eski aşkını 'da takibi sürdürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar