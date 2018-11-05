Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. İkilinin yoğun tempolarından dolayı görüşemedikleri gerekçesiyle aşkı bitirdiği iddia edildi. Ancak Deniz'in hamlesi kafa karıştırdı.
Güzel oyuncu, ayrılıkla birlikte aşk fotoğraflarını silip Andıç'ı da takipten çıkardı. Deniz'in aksine fotoğrafları silmeye kıyamayan Andıç ise eski aşkını Instagram'da takibi sürdürüyor.
Güzel oyuncu, ayrılıkla birlikte aşk fotoğraflarını silip Andıç'ı da takipten çıkardı. Deniz'in aksine fotoğrafları silmeye kıyamayan Andıç ise eski aşkını Instagram'da takibi sürdürüyor.
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