  • Saklambaç
  • 22.10.2018
  • Son Güncelleme: 22.10.2018 - 23:41
  • Gazete

'e şoku!

Ünlü popçu ’i üzerine titrediği minik oğlu hüsrana uğrattı. Güzel şarkıcı, konuşmaya başlayan bir buçuk yaşındaki oğlunun ‘anne’ demesi için uğraştı. Ancak Azur Benan’ın ilk kelimesi annesinin yakın dostu ’ın adı oldu

Mega hüsran
Gülşen, önceki akşam sahne aldığı İstMarina Jolly Joker Kartal'da muhteşem bir performansa imza attı. Hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturan sanatçı, sahne öncesinde de gazetecilerle sohbet etti. Temmuz'da baba olan Tarkan'ın kızı Liya'yı henüz görmediğini söyleyen Gülşen, 1 buçuk yaşındaki oğlu Azur Benan'la ilgili de ilginç bir ayrıntıyı paylaştı. Popçu, oğlunun ilk kelimesinin 'anne' olmasını beklerken yaşadığı hüsranı şöyle anlattı:

"BABASI DA ÇOK ÜZÜLDÜ"
"Azur'un ilk kelimesi kanka, ikincisi ise Tarkan oldu. 'Cuppa' şarkısında 'tayfa' kelimesi var. Ben hep evde 'kanka' diye mırıldanıyordum. Azur da önce 'kanka' sonra da 'Tarkan' dedi. Maalesef ilk sözleri 'anne' ya da 'baba' olmadı." Bu sözleriyle güldüren 42 yaşındaki şarkıcı, eşi 'nun da oğlunun 'baba' demeden önce demesiyle hüsrana uğradığını söyledi.



, "Yoğun bir maratondan geçiriyorum ve her zaman yaptığım iş ile gündeme gelmek istiyorum" diyerek de anne olduktan sonra son dönemde müzik dünyasındaki polemiklerden uzak kalmaya özen gösterdiğinin de altını çizdi.



Megastar, Gülşen'i evinde ziyaret ederek 'la da böyle hatıra fotoğrafı çektirmişti.

DOĞAN SAVAŞ

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