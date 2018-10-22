Gülşen, önceki akşam sahne aldığı İstMarina Jolly Joker Kartal'da muhteşem bir performansa imza attı. Hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturan sanatçı, sahne öncesinde de gazetecilerle sohbet etti. Temmuz'da baba olan Tarkan'ın kızı Liya'yı henüz görmediğini söyleyen Gülşen, 1 buçuk yaşındaki oğlu Azur Benan'la ilgili de ilginç bir ayrıntıyı paylaştı. Popçu, oğlunun ilk kelimesinin 'anne' olmasını beklerken yaşadığı hüsranı şöyle anlattı:
"BABASI DA ÇOK ÜZÜLDÜ"
"Azur'un ilk kelimesi kanka, ikincisi ise Tarkan oldu. 'Cuppa' şarkısında 'tayfa' kelimesi var. Ben hep evde 'kanka' diye mırıldanıyordum. Azur da önce 'kanka' sonra da 'Tarkan' dedi. Maalesef ilk sözleri 'anne' ya da 'baba' olmadı." Bu sözleriyle güldüren 42 yaşındaki şarkıcı, eşi Ozan Çolakoğlu'nun da oğlunun 'baba' demeden önce Tarkan demesiyle hüsrana uğradığını söyledi.
Gülşen, "Yoğun bir maratondan geçiriyorum ve her zaman yaptığım iş ile gündeme gelmek istiyorum" diyerek de anne olduktan sonra son dönemde müzik dünyasındaki polemiklerden uzak kalmaya özen gösterdiğinin de altını çizdi.
Megastar, Gülşen'i evinde ziyaret ederek Azur Benan'la da böyle hatıra fotoğrafı çektirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
"BABASI DA ÇOK ÜZÜLDÜ"
"Azur'un ilk kelimesi kanka, ikincisi ise Tarkan oldu. 'Cuppa' şarkısında 'tayfa' kelimesi var. Ben hep evde 'kanka' diye mırıldanıyordum. Azur da önce 'kanka' sonra da 'Tarkan' dedi. Maalesef ilk sözleri 'anne' ya da 'baba' olmadı." Bu sözleriyle güldüren 42 yaşındaki şarkıcı, eşi Ozan Çolakoğlu'nun da oğlunun 'baba' demeden önce Tarkan demesiyle hüsrana uğradığını söyledi.
Gülşen, "Yoğun bir maratondan geçiriyorum ve her zaman yaptığım iş ile gündeme gelmek istiyorum" diyerek de anne olduktan sonra son dönemde müzik dünyasındaki polemiklerden uzak kalmaya özen gösterdiğinin de altını çizdi.
Megastar, Gülşen'i evinde ziyaret ederek Azur Benan'la da böyle hatıra fotoğrafı çektirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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