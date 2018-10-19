  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 01:36
  • Gazete

Hollywood yapımında rol alacak

, Hollywood’lu olup çıktı. Daha önce ile aynı filmde oynayan Aksoy, önceki gün de ABD’de yeni bir proje için Stüdyoları’nda görüşmedeydi. Aksoy, görüşme olumlu sonuçlanırsa yeni bir Hollywood yapımında rol alacak

Hollywood’da Işıldıyor
, Hollywood yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2012'de Penelope Cruz'la aynı filmde oynayan güzel oyuncu, önceki gün de Los Angeles'taki Paramount Pictures Stüdyoları'nda görüşmedeydi. Toplantı öncesi 'da paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, ser verip sır vermese de Aksoy'un kadrosunda yer almak için can attığı Hollywood filminin detayları ortaya çıktı.



ROL ARKADAŞI PANTER
Aksoy'un Paramount Pictures yetkilileriyle toplantısı olumlu sonuçlanırsa güzel oyuncu, Kara Panter filmiyle yıldızı parlayan siyahi oyuncu Michael B. Jordan ile aynı projede yer alacak. Jordan, dünyaca ünlü ABD'li yazar Tom Clancy'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak 'Rainbow Six' (Gökkuşağı 6) adlı filmde eski bir donanma kuvvetleri mensubu olan John Clark karakterine hayat verecek. Aksoy'un ise hangi rolle filmde yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.



Aksoy, 'Twice Born' filmindeki rol arkadaşı 'u performansıyla büyülemişti.

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