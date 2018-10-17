  • Saklambaç
  • 17.10.2018
  • Son Güncelleme: 17.10.2018 - 00:11
  • Gazete

eski eşi 'a dava açıyor

, çocukları için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi ’a dava açıyor… Futbolcunun gerekçesi ise eski eşinin, nafakayı borcu yüzünden kapanan Maslak Sahne’yi yeniden açan babası ’e aktardığı iddiası…



Eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki nafaka krizinde şok gelişme! Mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. 7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.

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