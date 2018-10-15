gerekçesiyle Duman grubunun solistiile 6 yıllık evliliğini 2016'da bitirenbastı. Eski manken, önceki akşamadlı mekanda eğlenceydi. Piriler, mekandançıktı. Ancak ikili, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Piriler, aşkını bırakıp mekana geri kaçtı. İşadamı dadiye Piriler'in arkasından bağırdı. Bunun üzerine işadamıgeçti.10 dakika sonra mekandan taksiyle ayrılan Piriler, kendisini bekleyenpatlayan flaşlarla ikinci şoku yaşadı. Kaçış planı tutmayaneski manken, sevgilisinin aracına binmekten vazgeçip taksiye döndü. Uzun zaman sonra aşk hayatında hareketli günler geçiren Piriler'inolduğu da konuşulanlar arasında…Yeni aşkıyla yakalanan Piriler'in keyfi kaçtı. Eski manken aşkının lüks aracı yerine taksiye binmek zorunda kaldı.