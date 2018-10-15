İhanet gerekçesiyle Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 6 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Seçkin Piriler, aşk hayatında gaza bastı. Eski manken, önceki akşam Kuruçeşme'deki Albüm adlı mekanda eğlenceydi. Piriler, mekandan Sefa Özdemir adlı işadamıyla el ele çıktı. Ancak ikili, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Piriler, aşkını bırakıp mekana geri kaçtı. İşadamı da "Nereye kaçıyorsun aşkım? Zaten çektiler" diye Piriler'in arkasından bağırdı. Bunun üzerine işadamı Porsche marka aracıyla Beşiktaş'a geçti.
10 dakika sonra mekandan taksiyle ayrılan Piriler, kendisini bekleyen aşkının aracına bineceği sırada patlayan flaşlarla ikinci şoku yaşadı. Kaçış planı tutmayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi eski manken, sevgilisinin aracına binmekten vazgeçip taksiye döndü. Uzun zaman sonra aşk hayatında hareketli günler geçiren Piriler'in işadamıyla 15 gündür birlikte olduğu da konuşulanlar arasında…
PORSCHE'YE NİYET TAKSİYE KISMET
Yeni aşkıyla yakalanan Piriler'in keyfi kaçtı. Eski manken aşkının lüks aracı yerine taksiye binmek zorunda kaldı.
DOĞAN SAVAŞ
10 dakika sonra mekandan taksiyle ayrılan Piriler, kendisini bekleyen aşkının aracına bineceği sırada patlayan flaşlarla ikinci şoku yaşadı. Kaçış planı tutmayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi eski manken, sevgilisinin aracına binmekten vazgeçip taksiye döndü. Uzun zaman sonra aşk hayatında hareketli günler geçiren Piriler'in işadamıyla 15 gündür birlikte olduğu da konuşulanlar arasında…
PORSCHE'YE NİYET TAKSİYE KISMET
Yeni aşkıyla yakalanan Piriler'in keyfi kaçtı. Eski manken aşkının lüks aracı yerine taksiye binmek zorunda kaldı.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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