MFÖ hakkını alacak

Ünlü oldukları 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' ve 'Agannaga Rüşvet' adlı iki albümün satışından paylarına düşeni alamadıkları iddiasıyla Avrupa Müzik şirketine 25 bin liralık tazminat davası açan MFÖ'yü bilirkişi haklı buldu.
Raporda, "Avrupa Müzik'in eserler üzerinde herhangi bir kullanım hakkı ve davaya konu iki albümü ve albümler içerisindeki eserleri internette ve dijital ortamda kullanma yetkisi yoktur.
MFÖ'nün youtube'da Avrupa Müzik kanalı üzerinden yayınlanan eserlerin dijital ve internet ortamındaki yayınlar, bu yayınlardan elde edilmiş olan tüm reklam vs. gelirler üzerinde hak iddia edebilecektir" görüşüne yer verildi. Davalı müzik şirketi ise albümlerle bir ilgilerinin olmadığını iddia ederek davanın reddini istemişti.
ALİ OKTAY
Raporda, "Avrupa Müzik'in eserler üzerinde herhangi bir kullanım hakkı ve davaya konu iki albümü ve albümler içerisindeki eserleri internette ve dijital ortamda kullanma yetkisi yoktur.
MFÖ'nün youtube'da Avrupa Müzik kanalı üzerinden yayınlanan eserlerin dijital ve internet ortamındaki yayınlar, bu yayınlardan elde edilmiş olan tüm reklam vs. gelirler üzerinde hak iddia edebilecektir" görüşüne yer verildi. Davalı müzik şirketi ise albümlerle bir ilgilerinin olmadığını iddia ederek davanın reddini istemişti.
ALİ OKTAY
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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