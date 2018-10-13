Eski model Didem Uzel, 2012'de işadamı Selim Sarı ile hayatını birleştirdi. ABD'ye yerleşen ikili, 2016 yılında dünyaya gelen Leo Aslan ile mutluluklarını pekiştirdi.
'KAHVEYE BEKLERİM'
Her fırsatta sosyal medya hesabında ABD'deki yaşamıyla ilgili görüntüler paylaşan Uzel, son paylaşımıyla ses getirdi! Uzel, oğlu ve eşiyle daha rahat olmak için ev değiştirdi. New York Manhattan'da, 3 milyon dolara (yaklaşık 18 milyon lira) değerinde yeni bir lüks daire satın alan Uzel, evinin tepeden görünüşünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Altına da 'Yeni evimiz burası, kahveye beklerim' yazdı... Uzel bu paylaşımıyla hem takipçilerine bir New York havası aldırdı, hem de kendi havasını attı!
'KAHVEYE BEKLERİM'
Her fırsatta sosyal medya hesabında ABD'deki yaşamıyla ilgili görüntüler paylaşan Uzel, son paylaşımıyla ses getirdi! Uzel, oğlu ve eşiyle daha rahat olmak için ev değiştirdi. New York Manhattan'da, 3 milyon dolara (yaklaşık 18 milyon lira) değerinde yeni bir lüks daire satın alan Uzel, evinin tepeden görünüşünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Altına da 'Yeni evimiz burası, kahveye beklerim' yazdı... Uzel bu paylaşımıyla hem takipçilerine bir New York havası aldırdı, hem de kendi havasını attı!
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