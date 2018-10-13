Çal Bella!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Hilal Cebeci, hızlı dönüş yaptı. "Bella Ciao" (Çav Bella) isimli şarkıyı İtalyanca seslendirip bir de klip yayınladı. Bağımsız Sinema Merkezi (BSM) "Böyle bir rezillik kabul edilemez. Derhal bu rezilliğe son verin" ifadesini kullandı. Cebeci, bu tepki karşısında şu sözleri kullandı: "Benim babam da devrimciydi..."
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