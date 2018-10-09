Para yüzünden birbirine giren kızlarının kavgasına dayanamayıp Temmuz'da intihara kalkışan Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, olay sonrası ilk kez ortaya çıktı. Gülnihal Hanım, önceki gün küçük kızı Derya Açıkgöz ile Akmerkez'deydi. Anne Açıkgöz, kızlarının kavgasıyla ilgili "Onlar küs değil, her şey yolunda. İşbirliği bitebilir" diye konuştu.
BELÇİKA KAVGASI!
Derya Açıkgöz de "O benim ablam. Beraber çalışmasak bile her zaman her konuda birbirimize destek çıkıyoruz" dedi. Ancak olayın perde arkasında işin aslının başka olduğu öğrenildi. Gazetecilerin önünde kızlarını koruyan anne Açıkgöz, bu fotoğraf çekildikten sadece 15 dakika sonra kızıyla hararetli bir tartışma yaşadı. Kavganın nedeni ise Gülnihal Hanım'ın Belçika'ya geri dönme isteğine kızlarının karşı çıkması...
3 AY SONRA İLK FOTOĞRAF
Gülnihal Hanım ile kızı Derya Açıkgöz, bu kareyle "Sorunlar geride kaldı" mesajı verdi.
AYDIN HAMZA
BELÇİKA KAVGASI!
Derya Açıkgöz de "O benim ablam. Beraber çalışmasak bile her zaman her konuda birbirimize destek çıkıyoruz" dedi. Ancak olayın perde arkasında işin aslının başka olduğu öğrenildi. Gazetecilerin önünde kızlarını koruyan anne Açıkgöz, bu fotoğraf çekildikten sadece 15 dakika sonra kızıyla hararetli bir tartışma yaşadı. Kavganın nedeni ise Gülnihal Hanım'ın Belçika'ya geri dönme isteğine kızlarının karşı çıkması...
3 AY SONRA İLK FOTOĞRAF
Gülnihal Hanım ile kızı Derya Açıkgöz, bu kareyle "Sorunlar geride kaldı" mesajı verdi.
AYDIN HAMZA
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