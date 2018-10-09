Candan mutluluk

Evliliklerinin üçüncü yılını geride bırakan Beyza Şekerci ve Engin Hepileri'nin mutluluğu, önceki günlerde katlandı. Oyuncu çiftin 'Can' adını verdikleri oğulları, 5 Ekim Cuma sabahı saat 08.44'te 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi.
- Saklambaç
- 09.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:13
- Gazete
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