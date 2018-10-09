Pop dünyasının iki ünlü ismi, önceki gün sergiledikleri görüntüyle "Ayaklı servet" dedirtti. Lüks markalara olan tutkusuyla bilinen Demet Akalın, kızı Hira ile Akmerkez'deydi.







Kızına oyuncak alışverişi yapan ünlü popçu, ayağındaki 5 bin 200 liralık Dolce&Gabbana imzalı spor ayakkabılarıyla yine havasını attı.







Akşam saatlerinde Arnavutköy'de görüntülenen Berkay ise serin havaya rağmen giydiği turuncu renkli terlikleriyle dikkat çekti. "Giyim kuşamıma para harcarım" diyen ünlü popçunun, 'Paul Smith' marka plastik terliklerinin fiyatı ise yaklaşık TERLİK 2000 TL 2 bin lira!







DOĞAN SAVAŞ