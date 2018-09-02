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Ben zebra değilim

Vitiligo hastalığı ile moda dünyasına bambaşka bir soluk getiren , “Bana zebra dediler. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok” dedi

Ben zebra değilim
Kanada'nın en başarılı lerinden biri olarak gösterilen 24 yaşındaki , Vitiligo hastalığı olmasına rağmen ünlü olmanın hem mutluluk verici hem de zor olduğuna dikkat çekti. Winnie Harlow, Vitiligo'nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Okul arkadaşlarım bana 'zebra' gibi lakap takmıştı. Tüm bunlardan sonra çok uzun bir süre yeryüzündeki tek Vitiligolu olduğumu düşündüm. Şimdi ise çok başarılıyım. Belki bu durum beni motive etti" dedi.
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