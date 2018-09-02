Kanada'nın en başarılı top modellerinden biri olarak gösterilen 24 yaşındaki Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı olmasına rağmen ünlü olmanın hem mutluluk verici hem de zor olduğuna dikkat çekti. Winnie Harlow, Vitiligo'nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Okul arkadaşlarım bana 'zebra' gibi lakap takmıştı. Tüm bunlardan sonra çok uzun bir süre yeryüzündeki tek Vitiligolu olduğumu düşündüm. Şimdi ise çok başarılıyım. Belki bu durum beni motive etti" dedi.
Ben zebra değilim
Vitiligo hastalığı ile moda dünyasına bambaşka bir soluk getiren Kanadalı top model Winnie Harlow, “Bana zebra dediler. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok” dedi
Etiketler: Kanada , Winnie Harlow , Top Model
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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