Uzun süreli aşk orucunu işadamı Ali Güzel'le bozan Seda Güven, önceki akşam çifte mutluluk yaşadı. Önceki gün 34 yaşına basan güzel oyuncu, işadamı sevgilisinin Bodrum'da organize ettiği sürpriz kutlamayla çok mutlu oldu.
Çifte mutluluk
Etiketler: Çifte , seda güven , Bodrum
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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