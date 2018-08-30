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mutluluk

Çifte mutluluk
Uzun süreli aşk orucunu işadamı Ali Güzel'le bozan Seda Güven, önceki akşam mutluluk yaşadı. Önceki gün 34 yaşına basan güzel oyuncu, işadamı sevgilisinin Bodrum'da organize ettiği sürpriz kutlamayla çok mutlu oldu.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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