Ölüm emri Kraliçe'den

Dünyanın en çok izleyici kitlesi olan filmlerinin başında gelen James Bond serileri 25'te 'tamam' diyecek... Bu iddia İngiltere'ye bomba gibi düştü. James Bond serisinin 25. filmi öncesinde Danny Boyle'un yönetmenliğe getirilmesi herkesi memnun etmiş, usta yönetmenin özellikle aksiyon sahnelerindeki ve filme tempo katmadaki yaratıcılığı yeni filmin merakla beklenmesini sağlamıştı.
KABUL EDİLEMEZ
Ancak Boyle'un Daniel Craig'le sorun yaşaması sonrası 'Bu filmi başkası çeksin' diyerek görevi bırakması, Bond cephesindeki karışıklığı gözler önüne sermişti. İngiltere'nin dünyaya çok önemli mesajlar verdiği James Bond serisinin bitirilme kararının bizzat Kraliçe II. Elizabeth tarafından alındığı iddia edildi. Filmde, Rusya'yı hedefe koyacak Daniel Craig'in son James Bond olması İngiltere'de tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yeni açılan Bond hesaplarında, "Bond'un final yapması kabul edilemez. İngiltere'nin gücünü gösteren Bond serisinin bitirilmesi bir kabus gibidir" yorumu dikkat çekti.
KABUL EDİLEMEZ
Ancak Boyle'un Daniel Craig'le sorun yaşaması sonrası 'Bu filmi başkası çeksin' diyerek görevi bırakması, Bond cephesindeki karışıklığı gözler önüne sermişti. İngiltere'nin dünyaya çok önemli mesajlar verdiği James Bond serisinin bitirilme kararının bizzat Kraliçe II. Elizabeth tarafından alındığı iddia edildi. Filmde, Rusya'yı hedefe koyacak Daniel Craig'in son James Bond olması İngiltere'de tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yeni açılan Bond hesaplarında, "Bond'un final yapması kabul edilemez. İngiltere'nin gücünü gösteren Bond serisinin bitirilmesi bir kabus gibidir" yorumu dikkat çekti.
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