Kasma Ivana

Zayıflamak için akupunktur tedavisine başlayan İvana Sert, spora da haddinden fazla yüklendi. İnce ve kaslı bir vücuda kavuşmak için gece-gündüz çalışan 38 yaşındaki ikoncan, kaş yapayım derken göz çıkardı.
Rallici aşkı Can Çelebi ile Malta'da tatil yapan Sert, önceki gün bikinisiyle kaslı vücudunu sergiledi. İkoncanın takipçileri "Bu kadar kasmaya ne gerek var. Erkek gibi olmuşsun" dedi.
Bir çocuk annesi Sert, paylaştığı bu kareyle sosyal medyada olay oldu.
Rallici aşkı Can Çelebi ile Malta'da tatil yapan Sert, önceki gün bikinisiyle kaslı vücudunu sergiledi. İkoncanın takipçileri "Bu kadar kasmaya ne gerek var. Erkek gibi olmuşsun" dedi.
Bir çocuk annesi Sert, paylaştığı bu kareyle sosyal medyada olay oldu.
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