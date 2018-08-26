Kasma Ivana

için akupunktur tedavisine başlayanspora da haddinden fazla yüklendi. İnce ve kaslı bir vücuda kavuşmak için gece-gündüz çalışankaş yapayım derken göz çıkardı.aşkıMalta'da tatil yapan Sert, önceki gün bikinisiyle kaslı vücudunu sergiledi. İkoncanın takipçileri "Bu kadar kasmaya ne gerek var. Erkek gibi olmuşsun" dedi.Bir çocuk annesi Sert, paylaştığı bu kareyle sosyal medyada olay oldu.