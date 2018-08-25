Nefise Karatay, 2012'de evlendiği Yusuf Day ile birlikte 3 yaşına basan kızları Maya'nın doğum gününü Marmaris'te kutladı. Karatay, paylaştığı bu aile pozuna, "İyi ki doğdun gözbebeğimiz, can parçamız" notu düştü.
Maya 3 yaşında
Etiketler: nefise karatay , Yusuf Day , Marmaris , maya
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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