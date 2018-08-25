Yol Durumu
  1. Yağmur’un sultan huzuru
  2. Asil dost

3 yaşında

Maya 3 yaşında
Nefise Karatay, 2012'de evlendiği Yusuf Day ile birlikte 3 yaşına basan kızları 'nın doğum gününü Marmaris'te kutladı. Karatay, paylaştığı bu aile pozuna, "İyi ki doğdun gözbebeğimiz, can parçamız" notu düştü.
Etiketler: , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar