İstanbul Beşiktaş'ta, kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Barbaros Bulvarı'ndaki kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.
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