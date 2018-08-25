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'ta 'can' pazarı

Ünlü şarkıcı ve oğlu , trafik sı geçirdi. Anne ve oğlu, emniyet kemeri sayesinde 3 kişinin yaralandığı kazayı ucuz atlattı

Beşiktaşta can pazarı
İstanbul 'ta, ta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Barbaros Bulvarı'ndaki da 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.



Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve oğlu ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.



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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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