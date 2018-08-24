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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaş'ta kaza geçirdi

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen kazaya karışan araçlardan birinde bulunan şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

24 Ağustos 2018 Cuma, 17:43:57 Güncelleme: 17:46:39
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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaşta kaza geçirdi

Kaza saat 16.10 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi.

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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaşta kaza geçirdi

Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaşta kaza geçirdi

SİBEL CAN: ''ÇOK KORKTUM''

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.

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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaşta kaza geçirdi

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaşta kaza geçirdi
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