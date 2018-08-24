Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaşta kaza geçirdi

SİBEL CAN: ''ÇOK KORKTUM''

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.