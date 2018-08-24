Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaşta kaza geçirdi

Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt Beşiktaş'ta kaza geçirdi
Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen kazaya karışan araçlardan birinde bulunan şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
24 Ağustos 2018 Cuma, 17:43:57 Güncelleme: 17:46:39
SİBEL CAN: ''ÇOK KORKTUM''
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.
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