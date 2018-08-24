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Tatil arkadaşları

Tatil arkadaşları
Bodrum'u mesken tutan güzel oyuncu Birce Akalay'a tatilde sevimli dostları eşlik ediyor. Akalay, dün Gümüşlük'teki sahilde renkli pozlar verdi.

Oyuncu güneşlenirken yanına sokak köpekleri geldi. Onlarla oyun oynayan Akalay, daha sonra kitap okurken sevimli köpekler ise onun etrafında uykuya daldı.


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