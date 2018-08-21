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Ela prenses doğdu

Futbolcu ile eşi , dün sabah kızları ’yı kucaklarına aldı. İkili, kızlarının doğumuyla çifte bayram yaşadı

Ela prenses doğdu
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, çifte bayram yaşıyor. Ünlü çift, kızları Mihran Ela'ya dün kavuştu. Arefe gününün sabahında dünyaya gelen ikilinin kızları Mihran Ela'nın 3 kilo 50 gram ağırlığında ve 47 santimetre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

TEBRİK MESAJI YAĞDI
Bir yıllık evliliklerindeki mutluluğu kızlarının doğumuyla perçinlenen ikiliyi sanatçı dostları yalnız bırakmadı. İlk eşi Asena Atalay'dan Çınar adında bir oğlu olan 'in ikinci kez baba olduğunu öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar da ünlü çifte sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.

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