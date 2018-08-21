Deniz Seki, bayram coşkusunu Bodrum'da yaşıyor. Dün soluğu Yalıkavak'ta alan şarkıcı, 'oğlum' dediği köpeği Haydut'u da yanında götürdü. Seki, Arjantin dogo cinsi köpeğiyle instagram'daki paylaşımın altına "Tüm aile birlikteyiz" notu düşüp takipçilerinin de bayramını kutladı.
Deniz’in 'Haydut’'u
Etiketler: Deniz Seki , Haydut , Bodrum
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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