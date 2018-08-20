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turunda

Alışveriş turunda
Bodrum tutkunu Berna Laçin, önceki gün Yalıkavak pazarına gitti. Güzel sunucu, pazarda bol bol yapıp, takipçilerini de pazara davet etti.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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