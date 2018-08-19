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Seki eridi!

Seki eridi!
Önceki akşam Bodrum'dan İstanbul'a dönen Deniz Seki, bir hayli zayıflamış görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının 6 ayda 30 kilo vererek 90 kilodan 60 kiloya düştüğü öğrenildi.

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