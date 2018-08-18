Yüzde 100 zenginiz

9 güne çıkanhem otelsahipleri de hem de tatilci fırsataçevirdi... Yazın en güzel dönemine denkgelen tatili Ege'nin gözde beldelerigeçirmekisteyen yerli ve yabancı turist,çıkardı. Her keseye göre konaklamaimkanının sunulduğu Bodrum veÇeşme'deolanlarıydı. Cennet Koyu'nda iş,magazin ve sosyete dünyasının tercihiolanarasında değişen tüm odaları tükendi.