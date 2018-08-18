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Yüzde 100 zenginiz

tatilinin 9 güne çıkmasıyla ve Çeşme, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Buradaki lüks otellerin geceliği 19 bin euro’ya kadar çıkan odaları da kapışıldı!



Tam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini, hem otel sahipleri de hem de tatilci fırsata çevirdi... Yazın en güzel dönemine denk gelen tatili Ege'nin gözde beldeleri Bodrum ile Çeşme'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turist, otellerin doluluk oranını yüzde 100'e çıkardı. Her keseye göre konaklama imkanının sunulduğu Bodrum ve Çeşme'de ilk dolan oteller ise ultra lüks olanlarıydı. Cennet Koyu'nda iş, magazin ve sosyete dünyasının tercihi olan Mandarin Oriental Otel'in geceliği 995 euro ile 19 bin euro arasında değişen tüm odaları tükendi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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