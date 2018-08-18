Tam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini, hem otel sahipleri de hem de tatilci fırsata çevirdi... Yazın en güzel dönemine denk gelen tatili Ege'nin gözde beldeleri Bodrum ile Çeşme'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turist, otellerin doluluk oranını yüzde 100'e çıkardı. Her keseye göre konaklama imkanının sunulduğu Bodrum ve Çeşme'de ilk dolan oteller ise ultra lüks olanlarıydı. Cennet Koyu'nda iş, magazin ve sosyete dünyasının tercihi olan Mandarin Oriental Otel'in geceliği 995 euro ile 19 bin euro arasında değişen tüm odaları tükendi.
Yüzde 100 zenginiz
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla Bodrum ve Çeşme, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Buradaki lüks otellerin geceliği 19 bin euro’ya kadar çıkan odaları da kapışıldı!
Tam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini, hem otel sahipleri de hem de tatilci fırsata çevirdi... Yazın en güzel dönemine denk gelen tatili Ege'nin gözde beldeleri Bodrum ile Çeşme'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turist, otellerin doluluk oranını yüzde 100'e çıkardı. Her keseye göre konaklama imkanının sunulduğu Bodrum ve Çeşme'de ilk dolan oteller ise ultra lüks olanlarıydı. Cennet Koyu'nda iş, magazin ve sosyete dünyasının tercihi olan Mandarin Oriental Otel'in geceliği 995 euro ile 19 bin euro arasında değişen tüm odaları tükendi.
Etiketler: Cennet Koyu , Mandarin Oriental , Kurban Bayramı , Bodrum , TL
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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