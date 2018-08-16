Önceki akşam Küçükçiftlik Park'ta konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Liam Gallagher, İstanbul'a övgü yağdırdı: "Benzersiz bir şehir. Kendimi Star Wars filminin setinde gibi hissediyorum."
‘Star’dan övgüler
Önceki akşam Küçükçiftlik Park'ta konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Liam Gallagher, İstanbul'a övgü yağdırdı: "Benzersiz bir şehir. Kendimi Star Wars filminin setinde gibi hissediyorum."
Etiketler: Küçükçiftlik Park , Star wars , İstanbul
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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