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‘Star’dan övgüler

‘Star’dan övgüler

Önceki akşam 'ta konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Liam Gallagher, 'a övgü yağdırdı: "Benzersiz bir şehir. Kendimi filminin setinde gibi hissediyorum."

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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