Gösteriş 'Fas'lı

aylarda milyonluk düğünlere ev sahipliği yapanönceki akşam da gösterişin zirve yaptığı bir nikah töreni vardı…oğluhayatınıiş insanıGrand Tarabya otelindeki törenle birleştirdi.Geceye, iş ve cemiyet dünyasındankatıldı. Çiftin nikah şahitliğiniüstlendi. Çiftin düğünündehakimdi. Gelin Fas adetlerine göre;getirildi. Konuklar,eğlenip çiftin mutluluğuna ortak oldu.