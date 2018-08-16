Gösteriş 'Fas'lı

Son aylarda milyonluk düğünlere ev sahipliği yapan İstanbul'da önceki akşam da gösterişin zirve yaptığı bir nikah töreni vardı… İstoç Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Nahit Kemalbay'ın oğlu Nurkan Kemalbay, hayatını Faslı iş insanı Malika Dahani'nin kızı Souhayla Ennajar'la Grand Tarabya otelindeki törenle birleştirdi.
600 SEÇKiN DAVETLİ...
Geceye, iş ve cemiyet dünyasından 600 seçkin davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Fas Başkonsolosu Mohamed İfriquine, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Sezgin Elmas ve Nahit Kemalbay üstlendi. Çiftin düğününde Türk ve Fas gelenekleri hakimdi. Gelin Fas adetlerine göre; salona omuzlardaki tahtla getirildi. Konuklar, Türk ve Arap ezgileriyle eğlenip çiftin mutluluğuna ortak oldu.
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