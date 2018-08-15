Çok çocuk istiyor

Nişanlısı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta Raffles Otel'de evlenecek olan Bengü, müjdeyi verdi. Önceki gün Kuruçeşme'de soruları yanıtlayan 39 yaşındaki popçu, şu sözlerle anneliğe sıcak baktığını belirtti:
"Çocuk, hatta çok çocuk istiyoruz. Allah nasip ederse inşallah anne baba oluruz." Bengü, balayı sonrası yeni albümü için stüdyoya gireceğini de söyledi.
AYDIN HAMZA
"Çocuk, hatta çok çocuk istiyoruz. Allah nasip ederse inşallah anne baba oluruz." Bengü, balayı sonrası yeni albümü için stüdyoya gireceğini de söyledi.
AYDIN HAMZA
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