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Çok çocuk istiyor

Çok çocuk istiyor
Nişanlısı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta 'de evlenecek olan Bengü, müjdeyi verdi. Önceki gün Kuruçeşme'de soruları yanıtlayan 39 yaşındaki popçu, şu sözlerle anneliğe sıcak baktığını belirtti:

"Çocuk, hatta çok çocuk istiyoruz. Allah nasip ederse inşallah anne baba oluruz." Bengü, balayı sonrası yeni albümü için stüdyoya gireceğini de söyledi.


AYDIN HAMZA
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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