Yol Durumu
  1. Mütevazı Demet
  2. Kara bela Rihanna

Mert çılgınlığı

, önceki akşam İbiza’da verdiği partide dostlarını buluşturdu. Metal konseptindeki partiye ve da katıldı

Mert çılgınlığı
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki akşam İbiza'da renkli bir partiye imza attı. Alaş'ın 'Metalmania' (Metal çılgınlığı) konseptinde düzenlediği partiye yıldız yağdı.



Başarılı fotoğrafçının partisine yakın dostu Rus model İrina Shayk ile ABD'li yıldız Paris Hilton katıldı. Konuklar, konsept gereği metal kıyafet ve aksesuarlar tercih etti.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar