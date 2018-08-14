Mert çılgınlığı

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ünlü Türk
fotoğrafçı Mert Alaş,
önceki
akşam İbiza'da
renkli bir partiye
imza attı. Alaş'ın 'Metalmania' (Metal çılgınlığı)
konseptinde
düzenlediği
partiye yıldız
yağdı.
Başarılı
fotoğrafçının
partisine yakın
dostu Rus model İrina Shayk
ile ABD'li yıldız Paris Hilton
katıldı. Konuklar,
konsept gereği metal kıyafet ve aksesuarlar
tercih etti.
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