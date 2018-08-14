Ayrılmadık mesajı!

Oyuncu Ahmet Kural'la 1 yıllık aşkı 7 ay önce biten Sıla'dan manidar paylaşım… Geçtiğimiz ay Kural'ın sosyal medyada gizlice takip ederken takibe alıp kısa süre sonra sildiği Sıla, önceki gün paylaştığı şu şiirle eski aşkına gönderme yapar gibiydi:
"Farz et hiç ayrılmadık. Gözümde tütüyor. Gözümü tütsülüyorsun hala. Hep birlikteyiz sanki... Seninle ben ve dünya…" Can Yücel'in dizelerini paylaşan popçunun bu hamlesi "Ufukta barış mı var?" sorusunu akıllara getirdi.
"Farz et hiç ayrılmadık. Gözümde tütüyor. Gözümü tütsülüyorsun hala. Hep birlikteyiz sanki... Seninle ben ve dünya…" Can Yücel'in dizelerini paylaşan popçunun bu hamlesi "Ufukta barış mı var?" sorusunu akıllara getirdi.
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