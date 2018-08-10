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Adriana Hara

Adriana Lima, ABD’deki lüks evinde si’ni misafir ediyor. Önceki gün aşkı ’nın annesi, babası ve kardeşiyle Florida’yı gezen için ‘Yakında Adriana Hara olacak’ yorumu yapıldı

Adriana Hara
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Metin Hara için evlilik çanları çalıyor... Kış aylarında İstanbul'a gelip Hara'nın ailesiyle buluşan Brezilyalı model, bu kez Beverly Hills'teki malikanesinin kapılarını 'nın ailesine açtı.



Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesi Mirey Hara'ya elleriyle Türk kahvesi yapan Adriana Lima, önceki gün ise baba Nisim Bey, Hara'nın kardeşi ve eniştesine Florida'yı gezdirdi. Metin Hara'nın ailesi ve aşkıyla paylaştığı kare "Adriana artık Lima değil Hara oldu" dedirtti.
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