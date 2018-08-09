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Kazıklı domates

’den kazık aka aka bitmiyor! Turşu suyu ve kokoreçin toplam 66 lira olduğu Çeşme’deki bir mekanda dağ kekiği serpilmiş 2 domates tam 22 lira!




Bir pizzanın 500 liraya satıldığı, müşteriden 50 liralık müzik dinleme ücretinin alındığı Çeşme'de bu yıl plajlarda kokoreç ve turşu suyunun toplam 66 liraya satılması da olay olmuştu. Çeşme'den bu kez de 'domatesli kazık' haberi geldi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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