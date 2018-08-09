Kazıklı domates

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pizzanın
500 liraya
satıldığı, müşteriden
50 liralık müzik dinleme ücretinin
alındığı
Çeşme'de
bu yıl plajlarda
kokoreç ve turşu suyunun toplam 66 liraya satılması
da olay
olmuştu. Çeşme'den
bu kez de 'domatesli kazık'
haberi geldi.
09 Ağustos 2018, Perşembe Gazete
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