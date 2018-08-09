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Esmerine serenat

, 35. nde aşka geldi. Popçu, önceki gece kendisi için sürpriz parti veren ’e sahneden ‘Ben esmeri fındık ile beslerim’ şarkısıyla seslendi

Esmerine serenat
Önceki gün 35 yaşına basan Murat Dalkılıç'a aşkından sürpriz… Sekiz aydır ünlü popçuyla birlikte olan Hande Erçel, önceki akşam sevgilisini baş başa yemek için Etiler'deki bir restorana götürdü. İçeri girdiğinde ailesi ve yakın dostlarından oluşan 25 kişilik bir grubu karşısında gören Dalkılıç, sevgilisinin sürpriziyle sevinçten havalara uçtu.

ELLERİYLE FISTIK YEDİRDİ...
Pastasını 'le birlikte kesen Dalkılıç, güzel oyuncunun jestini karşılıksız bırakmadı. Sahneye çıkarak Müzeyyen Senar'ın 'Sarı Kurdelem' isimli şarkısını seslendiren ünlü popçu, şarkının şu sözlerini de esmer güzeli Erçel'in gözlerine bakarak söyledi: "Yandım hey vallah yandım esmerim. Ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile, ben esmeri badem ile beslerim…" Bu sırada elleriyle de Hande Erçel'e fıstık yediren , mekan çıkışı ise son derece keyifliydi. Mekandan aşkıyla el ele çıkıp aracına binen ünlü popçu, "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Güzel bir geceydi" dedi.




HALİL ÇİLİNGİR
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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