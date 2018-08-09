Koyu Galatasaray taraftarı olan Dilara Endican, bu sezon başı Bozburun'da açtığı mekanında Adnan Polat'ı ağırladı. Endican, Galatasaray'ın eski başkanı olan dostuyla hem koyu sohbet etti hem de Polat'a Barba Saranda'da ziyafet sundu.
Dostuna ziyafet çekti
Etiketler: Adnan Polat , Dostuna , Galatasaray
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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