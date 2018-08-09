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ziyafet çekti

Dostuna ziyafet çekti
Koyu Galatasaray taraftarı olan Dilara Endican, bu sezon başı Bozburun'da açtığı mekanında Adnan Polat'ı ağırladı. Endican, 'ın eski başkanı olan dostuyla hem koyu sohbet etti hem de Polat'a Barba Saranda'da ziyafet sundu.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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