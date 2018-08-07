Geçtiğimiz gün babası Benjamin Harvey ile Büyükada'ya giden Leon, yorgun düştü. 4 yaşındaki Leon, dönüş vapurunda adım atamayacak hale geldi. Hande Ataizi'nin eski eşi de oğlunun yorgunluğunu bu esprili kareyle gözler önüne serdi.
Adalara bayılıyor
Etiketler: Benjamin Harvey , Hande Ataizi , Büyükada
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.