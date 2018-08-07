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Adalara bayılıyor

Adalara bayılıyor
Geçtiğimiz gün babası Benjamin Harvey ile Büyükada'ya giden Leon, yorgun düştü. 4 yaşındaki Leon, dönüş vapurunda adım atamayacak hale geldi. Hande Ataizi'nin eski eşi de oğlunun yorgunluğunu bu esprili kareyle gözler önüne serdi.

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